أكثر الكلمات إنتشاراً

صفوت الشريف حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

الجيش الألماني يدرس إدراج لقاح كورونا ضمن تطعيماته الإلزامية

11:33 ص الجمعة 15 يناير 2021
الجيش الألماني يدرس إدراج لقاح كورونا ضمن تطعيماته الإلزامية

الجيش الالمانى

برلين - (د ب أ):

يدرس الجيش الألماني توسعة التطعيم الإلزامي للجنود ليشمل الحماية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه يجري إعداد قرار حول هذا الشأن.

وكانت مجلة "دير شبيجل" قد أفادت بالفعل في ديسمبر الماضي أن الطبيب العام أوصى الجيش الألماني بإدراج التطعيم ضد الفيروس فيما يسمى بالتطعيم الأساسي لحماية جميع الجنود.

ومن وجهة نظر الجيش، أثبتت الحماية عبر التطعيم جدواها، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحصين فرق البعثات الأجنبية.

وقال المتحدث: "بسبب الظروف الخاصة للتعايش المتلاحم في المهام وكذلك في أماكن الإقامة الجماعية في ألمانيا، يصبح كل جندي معرضا لخطر الإصابة بدرجة أعلى نسبيا من المجموعات السكانية الأخرى.. هذا هو السبب في أن التطعيمات في الجيش الألماني تهدف دائما إلى حماية المجتمع والفرد في نفس الوقت. الإلزام بتلقي اللقاح هو أداة مهمة لتحقيق معدلات التطعيم اللازمة لمناعة القطيع".

الجيش الألماني برلين لقاح كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

تعيين البلغارية إلينا بانوفا منسقا مقيما للأمم المتحدة في مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 153741

    عدد المصابين

  • 121072

    عدد المتعافين

  • 8421

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 93410686

    عدد المصابين

  • 66648398

    عدد المتعافين

  • 1998380

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة: الخريطة المتداولة لتوزيع لقاحات "كورونا" وفقاً للشرائح الاجتماعية "مزيفة"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا