أكثر الكلمات إنتشاراً

صفوت الشريف حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

ترحيل جزائري من فرنسا بعد رفضه توصيل الطعام ليهود

12:48 ص الجمعة 15 يناير 2021
ترحيل جزائري من فرنسا بعد رفضه توصيل الطعام ليهود

جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسية

وكالات:
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الخميس أنه من المنتظر ترحيل جزائري أدين بسلوك معاد للسامية، حسبما نقلت روسيا اليوم.
وكتب دارمانان على "تويتر": "لقد اتخذت قرارا بطرد رجل توصيل وجبات من الأراضي الوطنية، أعلن رفضه توصيل الطعام لعملاء يهود".
وأضاف دارمانان أن الرجل قد حكم بالسجن لمدة أربعة شهور.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن الرجل وصل إلى فرنسا قبل نحو عام بتأشيرة سياحية ويقيم بشكل غير مشروع في الوقت الحالي.
وكان يهوديان مشغلان لمطعمين في مدينة ستراسبورغ تقدما الأسبوع الماضي بشكوى ضد الرجل حسبما ذكرت محطة "فرانس بلو ألزاس" المحلية لأنه رفض توصيل طعام منهما، وقال إنه "لا يوصل ليهود".
وأصدر ممثلو مجلس مدينة ستراسبورغ بيانا أدانوا فيه كافة أشكال السلوك المعادي للسامية بأشد العبارات.

ترحيل جزائري فرنسا الداخلية الفرنسية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 153741

    عدد المصابين

  • 121072

    عدد المتعافين

  • 8421

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 93410686

    عدد المصابين

  • 66648398

    عدد المتعافين

  • 1998380

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تجاوزنا الألف حالة مجددًا.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا