أكثر الكلمات إنتشاراً

صفوت الشريف حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

فرنسا تخصص 4 مليارات يورو شهريا لمواجهة كورونا

12:29 ص الجمعة 15 يناير 2021
فرنسا تخصص 4 مليارات يورو شهريا لمواجهة كورونا

وزير المالية الفرنسي برونو لو مير

باريس- (د ب أ):
أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم الخميس، أن بلاده ستتحمل نحو 4 مليارات يورو شهريا لمساعدة الشركات الفرنسية على مواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
ونقلت بلومبرج عن الوزير قوله إن فرنسا سوف تغطي التكاليف الثابتة للشركات التي اضطرت إلى إغلاق أبوابها أو الحد من أعمالها، مثل سلاسل الفنادق، وأصحاب المطاعم المتعددة، أو صالات البولينج أو الصالات الرياضية.
وستنطبق هذه الإجراءات على "الشركات الكبيرة" التي يبلغ دخلها أكثر من مليون يورو شهريا.
وسيتم تغطية التكاليف الثابتة حتى 3 ملايين يورو للفترة ما بين شهري يناير ويونيو.
وستبدأ فرنسا عملية تفاوض مع المفوضية الأوروبية التي تعد الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي لزيادة سقف المساعدات الممنوحة لتلك الشركات.
وسجلت فرنسا 21228 حالة مؤكدة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا في غضون الساعات الـ 24 المنصرمة وارتفع عدد الوفيات بنحو 282 ليصل الإجمالي إلى 69 ألفا و313 حالة.
وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 50 أسبوعا.

برونو لو مير فرنسا فيروس كورونا

الخبر التالى:

إجراءات عزل ترامب: ما تأثير الخطوة على مستقبل الرئيس الأمريكي؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 153741

    عدد المصابين

  • 121072

    عدد المتعافين

  • 8421

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 93410686

    عدد المصابين

  • 66648398

    عدد المتعافين

  • 1998380

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تجاوزنا الألف حالة مجددًا.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا