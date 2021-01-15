مسؤولو صحة في كندا يؤيدون تأجيل منح الجرعة الثانية من لقاح كورونا
أونتاريو- (د ب أ):
وافق مسؤولو الصحة العامة الكنديون على خطط بعض الحكومات المحلية لتأجيل منح الجرعة الثانية من لقاحات كوفيد- 19 لما بعد المدة التي أوصت بها شركات الأدوية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.
وقالت مجموعة استشارية تشرف على طرح اللقاح اليوم أنه من المحتمل أن تنتظر المقاطعات ستة أسابيع لمنح جرعة ثانية دون التأثير على فعالية اللقاح، وهي ضعف المدة الموصى بها.
ويشير تقرير اللجنة الاستشارية الوطنية بشأن التطعيم إلى بعض الدعم للجهود التي تبذلها مقاطعة واحدة على الأقل، وهي كيبيك، لتقنين الجرعات الثانية حتى تتمكن من تطعيم المزيد من الأشخاص وسط ارتفاع في الحالات.
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