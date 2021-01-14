ترامب يوضح موقفه من حروب الشرق الأوسط وانخراط قوات بلاده فيها

وكالات:

نشر البيت الأبيض بيانا تحدث فيه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عن موقف بلاده من الحروب في الشرق الأوسط وأفغانستان، ومشاركة القوات الأمريكية فيها، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وقال ترامب: "القوات الأمريكية في أفغانستان في أدنى مستوى لها منذ 19 عاما. وبالمثل، فإن قواتنا في العراق وسوريا في أدنى نقطة منذ سنوات عديدة".

وأضاف: "سأكون ملتزما دائما بوقف الحروب التي لا تنتهي".

وتابع: "لقد كان لي شرف كبير في إعادة بناء جيشنا ودعم رجالنا ونسائنا العسكريين الشجعان".

وأكد ترامب على أنه "تم استثمار 2.5 تريليون دولار شملت كذلك شراء معدات عسكرية جديدة صنعت في الولايات المتحدة".

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في ديسمبر الماضي، أنه "لم يتم إصدار أوامر جديدة تؤثر على مواصلة سحب القوات... ومن المتوقع تخفيضها بواقع 2500 فرد بحلول 15 يناير 2021".

وأضافت: "سيتم خفض عدد الجنود في العراق من 3000 إلى 2500 جندي بحلول 2021".