أكثر الكلمات إنتشاراً

صفوت الشريف حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

مليونا شخص في إسرائيل تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا

10:00 م الخميس 14 يناير 2021
مليونا شخص في إسرائيل تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا

من حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في اسرائيل

تل أبيب- (أ ف ب):

انهت إسرائيل الخميس تطعيم مليوني شخص بالجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بعد أن تم حقن ممرضة تعمل في حضانة وسط البلاد، في حضور رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وتلقت الممرضة الجرعة الأولى من اللقاح، وحملت بيدها لافتة كتب عليها "أنا المليون الثاني".

وأكد نتانياهو أن إسرائيل ستكون "أول دولة تخرج من أزمة كورونا".

وكانت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قد انطلقت في 19 ديسمبر المنصرم، بخطى حثيثة من قبل رئيس الوزراء الذي كان أول شخص يحصل على اللقاح.

وتلقى نتانياهو الذي يخوض حملة انتخابية راهنا، الجرعة الأولى من لقاح فايزر/بايونتيك، مباشرة على شاشة التلفزيون.

وجدد نتانياهو قوله الخميس "نرى النور في نهاية النفق"، داعيا الإسرائيليين إلى "احترام تعليمات السلامة".

وكانت الدولة العبرية قد أعلنت مطلع يناير قدرتها على الانتهاء من تطعيم مليوني شخص بجرعتين من لقاح فايزر/بايونتيك، مع حلول نهاية هذا الشهر.

لكن حتى الخميس، حصل 150 ألف شخص فقط على جرعتي اللقاح.

وأحصت إسرائيل التي تخضع حاليا للإغلاق الشامل الثالث نحو 524 ألف إصابة، وأكثر من 800 وفاة.

ورغم الإغلاق، تم في الساعات الأربع والعشرين الماضية الكشف عن تسعة آلاف إصابة جديدة.

وعبرت الحكومة الإسرائيلية عن أملها في إنهاء أزمة فيروس كورونا بحلول مارس، قبل الانتخابات المقرر اجراؤها في 23 من الشهر نفسه.

هذا المحتوى من

إسرائيل فيروس كورونا بنيامين نتانياهو لقاح كورونا

الخبر التالى:

الرئيس التونسي يطالب باستعجال توريد لقاحات مكافحة فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 152719

    عدد المصابين

  • 120312

    عدد المتعافين

  • 8362

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 92642324

    عدد المصابين

  • 66178544

    عدد المتعافين

  • 1983697

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:شديدة البرودة وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا