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الجزائر : 3 وفيات و219 إصابة جديدة بكورونا

08:08 م الخميس 14 يناير 2021
الجزائر : 3 وفيات و219 إصابة جديدة بكورونا

فحص فيروس كورونا في الجزائر

الجزائر- ( د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الخميس، تسجيل 267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بزيادة 48 حالة عن حصيلة اليوم السابق ليصل مجموع الإصابات إلى 103033.

وكشف جمال فورار المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الملخص الصحفي اليومي عن رصد 3 وفيات جديدة وهي نفس حصيلة يوم أمس ليرتفع مجموع الوفيات إلى 2822.

كما لفت إلى تعافي 201 حالة جديدة ليصل عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 70 ألفا و52.

الجزائر فيروس كورونا

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