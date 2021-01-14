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وزير الصحة الفرنسي: سلالة كورونا الجديدة تنتشر بسرعة بين الأطفال

07:58 م الخميس 14 يناير 2021
وزير الصحة الفرنسي: سلالة كورونا الجديدة تنتشر بسرعة بين الأطفال

وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران

ستراسبورج- (د ب أ):
صرح وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الخميس، بأن البلاد تخطط لإجراء فحوص جماعية لفيروس كورونا للأطفال للحد من انتشار السلالة الجديدة من كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.
وأضاف وزير الصحة أن الفيروس يبدو أنه ينتشر بسرعة أكبر بين الأطفال، مضيفا أن الفحص يجب أن يبدأ للأطفال من سن السادسة إن كان ذلك مناسبا.
وقال فيران لوكالة الأنباء الفرنسية (ايه إف بي): "وضعنا بروتوكول يهدف لفحص ما يصل إلى مليون طفل ومعلم شهريا، وهو عدد هائل".
وسجلت فرنسا مؤخرا عدة حالات من السلالة الجديدة، التي يشتبه في أنها أكثر قابلية للانتشار من الصور الأخرى للفيروس بشكل ملحوظ، في جميع أنحاء البلاد، على سبيل المثال في مدينة مارسيليا جنوبي البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع وفي منطقة باريس الكبرى.
وحذرت السلطات من مخاطر السلالة الجديدة ودعت إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات.
وتضررت فرنسا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 67 مليون نسمة، بشدة جراء الجائحة، وتوفي حوالي 69 ألف شخص بسبب كوفيد- 19 حتى الآن، بينما سجلت البلاد أكثر من 8ر2 مليون إصابة.

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