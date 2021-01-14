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الجيش الجزائري يقضي على إرهابي خطير شمال شرقي البلاد

07:53 م الخميس 14 يناير 2021
الجيش الجزائري يقضي على إرهابي خطير شمال شرقي البلاد

القوات العسكرية الجزائرية

الجزائر- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مساء اليوم الخميس عن القضاء على إرهابي خطير مطلوب، بولاية خنشلة، شمال شرقي البلاد.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية مساء اليوم بأنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر نصب كمين محكم بواد بودخان جنوب غرب قنتيس بولاية خنشلة، تمكنت قوات الجيش اليوم من القضاء على إرهابي خطير وضبط بندقية آلية من نوع RPK وثلاثة خزن للذخيرة مملوءة وجهاز إرسال واستقبال محمول وهاتفين محمولين".
وأكد البيان أن هذه العملية التي مازالت متواصلة تأتي في سياق النتائج النوعية التي تحققها القوات المسلحة الجزائرية من أجل تطهير البلاد من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع البلاد.

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