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فيروس كورونا: توصية بتطعيم الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل

06:52 م الخميس 14 يناير 2021
فيروس كورونا: توصية بتطعيم الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل

سجون الاحتلال الإسرائيلي

تل أبيب- (بي بي سي):
في تصريح حصري لمراسل بي بي سي في القدس مهند توتنجي، قال نائب مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلي إن الوزارة أوصت استجابة لمطالبات جهاتٍ دوليةٍ لإسرائيل بتطعيم الأسرى الفلسطينيين، بتطعيم الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأما فيما يخص وصول اللقاح للسلطة الفلسطينية أكد المسؤول الإسرائيلي أن السلطة الفلسطينية ستقوم بتطعيم الفلسطينيين بناء على اتفاقات تعقدها القيادة الفلسطينية مع شركات التطعيم. وأضاف أن إسرائيل تولي اهتمامها بتطعيم الإسرائيليين أولا حتى تستطيع فتح الاقتصاد بشكل تدريجي.
وعدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل بلغ حتى نهاية كانون الأول 2020 نحو 4400 أسير، منهم (40) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلاً.

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سجون الاحتلال الاسرائيلي فيروس كورونا الصحة الاسرائيلية

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