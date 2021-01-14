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بيان من سفارة مصر بأديس أبابا بشأن المصريين القادمين لإثيوبيا

06:42 م الخميس 14 يناير 2021
بيان من سفارة مصر بأديس أبابا بشأن المصريين القادمين لإثيوبيا

مطار اديس ابابا

أديس أبابا- (أ ش أ):

أهابت سفارة مصر باديس ابابا اليوم الخميس بجميع المواطنين المصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة، وعدم الانتظار للحصول عليها عند الوصول إلى مطار أديس أبابا.

ونبهت السفارة - في بيان صحفي - المواطنين المصريين القادمين للعمل في أثيوبيا بضرورة حصولهم على تأشيرة العمل المناسبة مسبقاً، مع تقديم عقد العمل أو دعوة من جهة العمل الإثيوبية.

وأوضحت أنه بالنسبة للمواطنين المصريين القادمين لأثيوبيا للعمل في مفوضية الاتحاد الأفريقي، فيجب عليهم التواصل مسبقاً مع مفوضية الاتحاد الأفريقي؛ للتأكيد على قيام المفوضية بالتنسيق مع السلطات الأثيوبية؛ لحصولهم على تأشيرة الدخول المناسبة للغرض من الزيارة قبل السفر.

هذا المحتوى من

Asha
إثيوبيا اديس ابابا تأشيرات دخول مسبقة مطار أديس أبابا

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