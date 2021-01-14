المغازي رئيسا للجنة الشئون العربية بالبرلمان

كتب- مصراوي:

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن فوز يسري المغازي رئيسا، وفوز كل من النائبين أحمد فؤاد أباظة وعباس السادات وكيلين، وأحمد مقلد أمينا للسر؟

ومن المنتظر أن يعلن رئيس المجلس النتيجة النهائية لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية في جلسة أخرى الساعه 5 مساء، وذلك بعد قيام هيئة مكتب المجلس بالنظر في أي تظلمات ستقدم من النَواب بشأن الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من النواب في شأن العضوية باللجان النوع​ية.​