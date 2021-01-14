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سيبيريا.. إغلاق المدارس بعد وصول درجة الحرارة إلى 50 تحت الصفر

04:26 م الخميس 14 يناير 2021
سيبيريا.. إغلاق المدارس بعد وصول درجة الحرارة إلى 50 تحت الصفر

ارشيفية

موسكو - (د ب أ):

أعادت السلطات المحلية اليوم الخميس، التلاميذ في مدينة ياكوتسك الروسية إلى منازلهم جراء درجات الحرارة المنخفضة التي وصلت إلى سالب 50 درجة مئوية.

وقالت السلطات في المدينة الواقعة منطقة سيبيريا إن المدارس أغلقت ولكن التعليم مستمر عن بعد في الوقت الراهن.

ويتردد أن ياكوتسك الواقعة على نهر لينا في شرق سيبيريا هي أكثر مدينة باردة على وجه الأرض. ويقطنها مئتا ألف شخص.

وسجل خبراء الأرصاد الجوية درجات حرارة قياسية جديدة منخفضة في جنوب وغرب سيبيريا في ديسمبر، فيما سجلت تومسك سالب 49 درجة مئوية ونوفوسيبيرسك سجلت 41 درجة مئوية.

وتردد أن درجات الحرارة تجاوزت الأرقام القياسية السابقة بخمس درجات مئوية، وهي برودة لم تسجل خلال الخمسين إلى المئة عام الماضية.

سيبيريا موسكو فيروس كورونا مدينة ياكوتسك الروسية

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