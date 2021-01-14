فيروس كورونا: الحجاج في الهند يتجاهلون الوباء

نيودلهي- (بي بي سي):

بدأ مئات الآلاف من الحجاج الهندوس في التجمع على ضفاف نهر الغانج في الهند للاحتفال الديني كومبه ميلا.يعتبر الغطس في نهر الغانج من الطقوس المقدسة لدى الهندوس.

يصر المنظمون على أنهم يتخذون احتياطات أمان صارمة ضد وباء كورونا، لكن معظم من يدخلون النهر لا يرتدون أقنعة ولا يتقيدون بإجراءات التباعد الاجتماعي.

ويحتفل الهندوس بعيد كومبه ميلا كل ثلاثة أعوام في أربع مدن بالتناوب هي مدينة ناشيك وأوجين وهاردوار والله أباد.