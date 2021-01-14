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روسيا: العمل عن بُعد مستمر بعد انتهاء جائحة كورونا

03:39 م الخميس 14 يناير 2021
روسيا: العمل عن بُعد مستمر بعد انتهاء جائحة كورونا

ميخائيل ميشوستين

موسكو - أ ش أ

صرّح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بأن العمل عن بُعد سوف يستمر بعد انتهاء جائحة كورونا، وأنه لن ينتهي بانتهاء الجائحة .

وقال ميشوستين - بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس، أنه سوف يتم تطوير مجال العمل عن بُعد ليس فقط في مجال الصناعات المبتكرة، ولكن أيضا في قطاع الإنتاج الحقيقي.

واستشهد رئيس الوزراء الروسي باستطلاع أشار إلى أن نسبة العمل عن بُعد خلال فصل الربيع وأوائل فصل الصيف الماضيين قد وصلت من 10% إلى 15%، كما شدد على أن تقنيات التحول الرقمي من شأنها تعزيز العمل عن بُعد في مجال الصناعات الجديدة في المقام الأول.

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ميخائيل ميشوستين فيروس كورونا كوفيد 19

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