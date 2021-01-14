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"الطاقة الذرية": إيران بدأت العمل على إنتاج "معدن اليورانيوم"

01:30 م الخميس 14 يناير 2021
"الطاقة الذرية": إيران بدأت العمل على إنتاج "معدن اليورانيوم"

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

فيينا - أ ش أ

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران بدأت العمل في خط تجميع لتصنيع مادة رئيسية تستخدم في تصميم الرؤوس الحربية النووية.

ولفتت الوكالة، في تقرير للدول الأعضاء، نشرته قناة "روسيا اليوم"، الخميس، إلى أن هذه الخطوة الجديدة مهمة نحو إنتاج محتمل للأسلحة النووية، مشيرة إلى أن إيران أبلغتها أنها بدأت في تصنيع معدات ستستخدمها لإنتاج معدن اليورانيوم في موقع في أصفهان خلال الأشهر المقبلة.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن معدن اليورانيوم يمكن استخدامه لبناء جوهر سلاح نووي، مشيرة إلى أن طهران لم تعطها أي جدول زمني لموعد قيامها بذلك.

ويقرب هذا التطور إيران من عبور الخط الفاصل بين العمليات النووية ذات الاستخدام المدني المحتمل، مثل تخصيب الوقود النووي لمفاعلات توليد الطاقة، وأنشطة الأسلحة النووية، وهو أمر نفته طهران منذ مدة طويلة.

وكانت إيران بدأت الأسبوع الماضي، تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 % في منشأة فوردرو النووية، وهو مستوى كانت قد بلغته قبل إبرام الاتفاق النووي مع القوى الكبرى في العام 2015.

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الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران معدن اليورانيوم

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