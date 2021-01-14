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روسيا: تجهيز أكثر من 1.6 مليون جرعة من لقاح كورونا للتداول

01:25 م الخميس 14 يناير 2021
روسيا: تجهيز أكثر من 1.6 مليون جرعة من لقاح كورونا للتداول

وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو

موسكو - أ ش أ

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تجهيز أكثر من 1.6 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد للتداول في روسيا، مشيرا إلى أنه في المستقبل القريب سيزداد إنتاج اللقاحات وتوريدها إلى المناطق الروسية المختلفة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت حول الاستعدادات لبدء التطعيم الشامل ضد عدوى فيروس كورونا المستجد اليوم الخميس.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أمس /الأربعاء/ أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل توجد ضرورة للانتقال إلى التطعيم الشامل لجميع السكان ضد فيروس كورونا المستجد، مشددا على أهمية إعداد البنية التحتية المناسبة لذلك.

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