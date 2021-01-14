أكثر الكلمات إنتشاراً

صفوت الشريف حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

التعاون الإسلامي: تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يخدم السلام في اليمن

01:17 م الخميس 14 يناير 2021
التعاون الإسلامي: تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يخدم السلام في اليمن

منظمة التعاون الإسلامي

الرياض - (د ب أ):

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثيين اليمنية منظمة إرهابية .

وقالت المنظمة، في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، إن "الأمين العام الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، صرَّح بأن هذا التصنيف سيدعم الجهود السياسية القائمة، وسيُجبر قادة جماعة الحوثيين على الدخول في مباحثات جادة للتوصل إلى السلام، ويضغط عليهم للتنفيذ بعد توقيع أي تفاق".

وأشارت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، إلى أن البيانات الصادرة عن القمم الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية، تؤكد ما تمثله جماعة الحوثي من تهديد للأمن الإقليمي والدولي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو أعلن يوم الاثنين الماضي أن الولايات المتحدة ستدرج جماعة الحوثي اليمنية وثلاثة من قادتها من بينهم زعيمها عبد الملك الحوثي على قائمة الإرهاب.

وقال بومبيو إن وزارة الخارجية ستخطر الكونجرس بنيتها تصنيف جماعة الحوثي اليمنية الموالية لإيران كمنظمة إرهابية أجنبية.

منظمة التعاون الإسلامي لرياض لحوثيين ليمن

الخبر التالى:

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 152719

    عدد المصابين

  • 120312

    عدد المتعافين

  • 8362

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 92642324

    عدد المصابين

  • 66178544

    عدد المتعافين

  • 1983697

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد: أمطار تصل حد الغزارة على 6 محافظات خلال ساعات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا