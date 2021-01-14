مقتل شخص وإصابة 7 في انفجار بمصنع بمنطقة للتجارة الحرة شمالي الصين

بكين - أ ش أ

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 7 آخرون في انفجار بمصنع لقطع غيار السيارات في بلدية "تيانجين" شمالي الصين.

وذكرت سلطات البلدية المجاورة للعاصمة بكين - في بيان اليوم - أن الانفجار وقع في مصنع بمنطقة التجارة الحرة بميناء تيانجين في منطقة بينهاي الجديدة بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، فيما هرعت فرق البحث والإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث تمت السيطرة على الحريق الناجم عن الانفجار بعد نحو 3 ساعات من وقوعه.

ولم يعرف على الفور أسباب الحادث، فيما تجري حاليا مزيدا من التحقيقات للوقوف على كافة أسبابه وملابساته.

يشار إلى أنه في أغسطس 2015، شهدت نفس المنطقة من تيانجين سلسلة من الانفجارات المدمرة في محطة لتخزين الحاويات أسفرت عن مقتل 165 شخصا بينهم 99 من رجال الإطفاء وإصابة المئات.