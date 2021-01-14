الأوغنديون يصطفون بأعداد كبيرة لانتخاب رئيس جديد

كمبالا - (د ب أ):

اصطف الأوغنديون في طوابير طويلة اليوم الخميس، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشهد منافسة قوية، حيث يواجه الرئيس الذي يتولى الحكم منذ فترة طويلة، يوري موسيفيني، نجم البوب ​​الذي تحول إلى سياسي، روبرت كياجولاني، المعروف أيضا باسم "بوبي واين".

وخرج المواطنون بأعداد كبيرة لترك بصمتهم في الانتخابات التاريخية التي سيتم فيها للمرة الأولى اختبار قوة موسيفيني، الذي شغل منصب الرئيس لمدة 35 عاما.

وقامت مساء أمس الأربعاء حكومة موسيفيني، التي تدرك تماما وجود تهديد لحكمها، بوقف خدمات الإنترنت، قبل ساعات قليلة من بدء التصويت في الانتخابات التي يتنافس فيها 11 مرشحا على المنصب الأعلى في البلاد، ومن بينهم جنرالان متقاعدان انقلبا على رئيسهما السابق، في انتخابات سيطرت عليها أعمال العنف.

ولكن يتردد أن واين /38 عاما/ وحده هو الذي لديه فرصة حقيقية للفوز على موسيفيني.

ويشار إلى أن موسيفيني /76 عاما/ هو أحد أقدم الزعماء في إفريقيا، وقام بتعديل دستور أوغندا لتمكينه من الترشح لولاية أخرى مدتها خمس سنوات.

ويحق لأكثر من 18 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في 35 ألف مركز اقتراع في أنحاء أوغندا خلال التصويت الذي يجري في الفترة من الساعة 0400 و 1300 بتوقيت جرينتش.

وسيختار الناخبون أكثر من 400 عضو في البرلمان اليوم الخميس.

ومن المتوقع الإعلان عن النتائح في غضون 48 ساعة من نهاية التصويت.