أكثر الكلمات إنتشاراً

صفوت الشريف حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

الأوغنديون يصطفون بأعداد كبيرة لانتخاب رئيس جديد

12:40 م الخميس 14 يناير 2021
الأوغنديون يصطفون بأعداد كبيرة لانتخاب رئيس جديد

ارشيفية

كمبالا - (د ب أ):

اصطف الأوغنديون في طوابير طويلة اليوم الخميس، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشهد منافسة قوية، حيث يواجه الرئيس الذي يتولى الحكم منذ فترة طويلة، يوري موسيفيني، نجم البوب ​​الذي تحول إلى سياسي، روبرت كياجولاني، المعروف أيضا باسم "بوبي واين".

وخرج المواطنون بأعداد كبيرة لترك بصمتهم في الانتخابات التاريخية التي سيتم فيها للمرة الأولى اختبار قوة موسيفيني، الذي شغل منصب الرئيس لمدة 35 عاما.

وقامت مساء أمس الأربعاء حكومة موسيفيني، التي تدرك تماما وجود تهديد لحكمها، بوقف خدمات الإنترنت، قبل ساعات قليلة من بدء التصويت في الانتخابات التي يتنافس فيها 11 مرشحا على المنصب الأعلى في البلاد، ومن بينهم جنرالان متقاعدان انقلبا على رئيسهما السابق، في انتخابات سيطرت عليها أعمال العنف.

ولكن يتردد أن واين /38 عاما/ وحده هو الذي لديه فرصة حقيقية للفوز على موسيفيني.

ويشار إلى أن موسيفيني /76 عاما/ هو أحد أقدم الزعماء في إفريقيا، وقام بتعديل دستور أوغندا لتمكينه من الترشح لولاية أخرى مدتها خمس سنوات.

ويحق لأكثر من 18 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في 35 ألف مركز اقتراع في أنحاء أوغندا خلال التصويت الذي يجري في الفترة من الساعة 0400 و 1300 بتوقيت جرينتش.

وسيختار الناخبون أكثر من 400 عضو في البرلمان اليوم الخميس.

ومن المتوقع الإعلان عن النتائح في غضون 48 ساعة من نهاية التصويت.

اوغندا كمبالا انتخابات اوغندا بوبي واين روبرت كياجولاني

الخبر التالى:

مقتل شخص وإصابة 7 في انفجار بمصنع بمنطقة للتجارة الحرة شمالي الصين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 152719

    عدد المصابين

  • 120312

    عدد المتعافين

  • 8362

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 92642324

    عدد المصابين

  • 66178544

    عدد المتعافين

  • 1983697

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد: أمطار تصل حد الغزارة على 6 محافظات خلال ساعات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا