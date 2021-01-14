تقرير: الجيش الإسرائيلي يعد خطة عسكرية لمواجهة التهديد النووي الإيراني

تل أبيب- (د ب أ):

أفادت هيئة البث الإسرائيلي، الخميس، بأن رئيس الأركان العامة الجنرال أفيف كوخافي، أوعز إلى الجيش بإعداد خطة عسكرية لمواجهة التهديد النووي الإيراني.

وأضافت الهيئة أن هذا يأتي "في ظل دفع طهران برنامجها النووي قدما".

وذكرت أن الخطة تضم ثلاث وسائل عمل مختلفة جديدة لطرحها على المستوى السياسي خلال الفترة القادمة.

ويبدو أن تنفيذ هذه الخطة سيتطلب زيادة ميزانية وزارة الدفاع بمليارات الشواكل.