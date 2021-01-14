أكثر الكلمات إنتشاراً

صفوت الشريف حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

تقرير: الجيش الإسرائيلي يعد خطة عسكرية لمواجهة التهديد النووي الإيراني

10:35 ص الخميس 14 يناير 2021
تقرير: الجيش الإسرائيلي يعد خطة عسكرية لمواجهة التهديد النووي الإيراني

الجيش الإسرائيلي

تل أبيب- (د ب أ):

أفادت هيئة البث الإسرائيلي، الخميس، بأن رئيس الأركان العامة الجنرال أفيف كوخافي، أوعز إلى الجيش بإعداد خطة عسكرية لمواجهة التهديد النووي الإيراني.

وأضافت الهيئة أن هذا يأتي "في ظل دفع طهران برنامجها النووي قدما".

وذكرت أن الخطة تضم ثلاث وسائل عمل مختلفة جديدة لطرحها على المستوى السياسي خلال الفترة القادمة.

ويبدو أن تنفيذ هذه الخطة سيتطلب زيادة ميزانية وزارة الدفاع بمليارات الشواكل.

الجيش الإسرائيلي إيران التهديد النووي الإيراني إسرائيل

الخبر التالى:

اقتصاد أوروبا تحت رحمة فيروس أسرع وتعافٍ أبطأ

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 152719

    عدد المصابين

  • 120312

    عدد المتعافين

  • 8362

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 92642324

    عدد المصابين

  • 66178544

    عدد المتعافين

  • 1983697

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة صاحب فيديو الاستغاثة من نقص الأكسجين بمستشفى صدر دمنهور

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا