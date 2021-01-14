كوريا الجنوبية تطلب دعم قطر لحل قضية احتجاز إيران لناقلة النفط

سول - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس أن نائب وزير الخارجية تشوي جونج-جون طالب قطر خلال زيارته لها يوم أمس بتقديم الدعم لحل قضية احتجاز إيران لناقلة النفط الكورية وطاقمها.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الوزارة أن نائب الوزير اجتمع مع كبار المسؤولين القطريين، ومن بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، واتفق معهم على مواصلة التعاون الوثيق بين البلدين في مجالات البناء والطاقة والصحة وعلى الساحة الدولية مثل الأمم المتحدة.

وطالبهم تشوي بتقديم أقصى قدر من الدعم، يمكن أن تقدمه قطر، لحل قضية احتجاز السفينة الكورية من قبل إيران.

وأعرب عن ترحيبه بالتوصل إلى استعادة علاقات قطر مع الدول المجاورة لها خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التي أقيمت مؤخرا في السعودية.

كما اجتمع مع وزير الدولة لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لقطر للبترول سعد بن شريدة الكعبي واتفق معه على مواصلة التعاون بين البلدين في تطوير الطاقة والنقل.

ومن المقرر أن يعود تشوي إلى بلاده اليوم بعد جولة شملت إيران وقطر.