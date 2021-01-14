أكثر الكلمات إنتشاراً

حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

سناب شات يحظر حساب ترامب بشكل دائم

07:01 ص الخميس 14 يناير 2021
سناب شات يحظر حساب ترامب بشكل دائم

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):
أعلنت إدارة تطبيق سناب شات ، الأربعاء، أنها ستحظر حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بشكل دائم.

وكان حساب ترامب قد تم تعليقه الأسبوع الماضي بعد تحريضه على اقتحام مبنى الكابيتول.

وفي سياق متصل، دافع الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، الأربعاء، عن قرار الشركة بتعليق حساب ترامب بشكل دائم، لكنه وصف ذلك بأنه يشكل سابقة خطيرة.

وحظرت شركة تويتر حساب ترامب بعد اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول.

وقال: "أنا لا أحتفل أو أشعر بالفخر لضرورة حظر ترامب من تويتر .. فبعد تحذير واضح أننا سنتخذ هذا الإجراء ، اتخذنا قرارا وفقا لأفضل المعلومات التي حصلنا عليها بناء على التهديدات المادية للسلامة على تويتر وخارجه".

دونالد ترامب سناب شات حظر حساب ترامب اقتحام الكابيتول

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 152719

    عدد المصابين

  • 120312

    عدد المتعافين

  • 8362

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 92642324

    عدد المصابين

  • 66178544

    عدد المتعافين

  • 1983697

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| 996 إصابة والسلالة الجديدة تغزو 50 منطقة.. وتحذير من "عام صعب"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا