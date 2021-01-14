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علماء أمريكيون يكتشفون سلالتين جديدتين لفيروس "كورونا" أكثر عدوى

06:59 ص الخميس 14 يناير 2021
علماء أمريكيون يكتشفون سلالتين جديدتين لفيروس "كورونا" أكثر عدوى

أرشيفية

واشنطن - (أ.ش.أ):
كشف علماء من جامعة أوهايو الأمريكية عن وجود سلالتين جديدتين من فيروس كورونا المستجد مصدرهما الولايات المتحدة.
وأكد العلماء، في بيان، أنهم اكتشفوا سلالة جديدة من "كوفيد ـ 19" تتسم بتحورات جينية مماثلة لتلك التي اكتشفت في بريطانيا، لكنها أكثر عدوى.
وأشار الباحثون إلى أنهم اكتشفوا كذلك سلالة أمريكية أخرى بها ثلاثة تحورات جينية لم تعرف من قبل وظهرت واضحة في الأسابيع الأخيرة وكانت سببا في تسهيل انتقال الفيروس من شخص لآخر.
وذكر الدكتور بيتر موهلر المشرف على الدراسة العلمية بالجامعة أنه ليس ثمة دليل على أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستكون أقل فعالية ضد هذه التحورات في السلالة الجديدة.
يذكر أن الولايات المتحدة سجلت رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد أول أمس الثلاثاء حيث توفي أكثر من 4300 شخص.

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فيروس كورونا جامعة أوهايو الولايات المتحدة

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