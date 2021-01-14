أكثر الكلمات إنتشاراً

حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

"سي إن إن": استقالة هوب هيكس "صندوق أسرار" ترامب من منصبها

12:17 ص الخميس 14 يناير 2021
"سي إن إن": استقالة هوب هيكس "صندوق أسرار" ترامب من منصبها

هوب هيكس

وكالات:

أعلنت مصادر مطلعة، مساء الأربعاء، استقالة مساعدة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته التي تعد بمثابة "صندوق أسراره" هوب هيكس، من منصبها، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وقالت المصادر إن هيكس كانت من أكثر المقربين نفوذًا من ترامب، ومن الموالين منذ فترة طويلة، لكنها لم تكن في البيت الأبيض كثيرًا في الأسابيع الأخيرة بعد أن شعرت أن نفوذها تضاءل بعد أن تراجعت عن مزاعم الرئيس التي لا أساس لها من تزوير الناخبين، كما حثته على عدم رفع دعاوى قانونية دون وجود محامين أكفاء.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، ذكرت السبت الماضي، أن هيكس قدمت استقالتها بعد أحداث اقتحام الكونجرس.

وهوب هيكس البالغة من العمر ٣٣ عامًا والتي تصفها وسائل الإعلام بـ"المرأة التي تعرف أسرار ترامب" بدأت عام 2012 علاقتها مع إيفانكا ترامب، قبل أن يضمها الرئيس المنتهية ولايته إلى فريقه في أكتوبر ٢٠١٤، قبل انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.

وكانت محط اهتمام وسائل الإعلام خلال الفترات الماضية بعد إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، حيث تم اتهامها بنقل العدوى لهما.

وهي عاشقة الأضواء وعارضة الأزياء، ولم يسبق لها العمل في السياسة، قبل الانضمام لفريق ترامب.

هوب هيكس ترامب صندوق أسرار ترامب

الخبر التالى:

رئيس وزراء لبنان يوجه بتقديم شكوى أممية ضد إسرائيل لاختطافها راعيًا لبنانيًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 152719

    عدد المصابين

  • 120312

    عدد المتعافين

  • 8362

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 92642324

    عدد المصابين

  • 66178544

    عدد المتعافين

  • 1983697

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا