"سي إن إن": استقالة هوب هيكس "صندوق أسرار" ترامب من منصبها

وكالات:

أعلنت مصادر مطلعة، مساء الأربعاء، استقالة مساعدة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته التي تعد بمثابة "صندوق أسراره" هوب هيكس، من منصبها، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وقالت المصادر إن هيكس كانت من أكثر المقربين نفوذًا من ترامب، ومن الموالين منذ فترة طويلة، لكنها لم تكن في البيت الأبيض كثيرًا في الأسابيع الأخيرة بعد أن شعرت أن نفوذها تضاءل بعد أن تراجعت عن مزاعم الرئيس التي لا أساس لها من تزوير الناخبين، كما حثته على عدم رفع دعاوى قانونية دون وجود محامين أكفاء.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، ذكرت السبت الماضي، أن هيكس قدمت استقالتها بعد أحداث اقتحام الكونجرس.

وهوب هيكس البالغة من العمر ٣٣ عامًا والتي تصفها وسائل الإعلام بـ"المرأة التي تعرف أسرار ترامب" بدأت عام 2012 علاقتها مع إيفانكا ترامب، قبل أن يضمها الرئيس المنتهية ولايته إلى فريقه في أكتوبر ٢٠١٤، قبل انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.

وكانت محط اهتمام وسائل الإعلام خلال الفترات الماضية بعد إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، حيث تم اتهامها بنقل العدوى لهما.

وهي عاشقة الأضواء وعارضة الأزياء، ولم يسبق لها العمل في السياسة، قبل الانضمام لفريق ترامب.