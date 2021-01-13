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"بوليتيكو": تعليمات للحرس الوطني للاستعداد لاحتمال زرع عبوات ناسفة بالكونجرس تزامنًا مع التنصيب

11:29 م الأربعاء 13 يناير 2021
"بوليتيكو": تعليمات للحرس الوطني للاستعداد لاحتمال زرع عبوات ناسفة بالكونجرس تزامنًا مع التنصيب

آلاف الجنود ينتشرون لحماية الكونجرس

وكالات

‏‏ذكرت مصادر بالحرس الوطني الأمريكي، أنه صدرت تعليمات لعناصر الحرس الوطني، للاستعداد لهجوم محتمل بعبوات ناسفة لمبنى الكونجرس تزامنًا مع تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في ٢٠ يناير الجاري.

وقالت المصادر لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية، إن الحرس الوطني مستعدون لاحتمال مهاجمة مبنى الكونغرس بعبوات ناسفة تزامنًا مع التنصيب.

وتابعت المصادر، أن العبوات الناسفة التي زرعت الأسبوع الماضي في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري ومقر اللجنة الوطنية الديمقراطية لم تكن حادثة منعزلة، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين زرعوا تلك العبوات لم يقبض عليهم بعد.

وسيتم نشر ما لا يقل عن 10 آلاف جندي من الحرس الوطني في واشنطن بحلول نهاية الأسبوع، واحتمال نشر أكثر من 5 آلاف للمساعدة في تأمين منطقة الكونجرس المعروفة بالـكابيتول.

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