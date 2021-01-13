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الجيش اليمني: تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية خطوة متأخرة

07:56 م الأربعاء 13 يناير 2021
الجيش اليمني: تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية خطوة متأخرة

العميد الركن عبده مجلي

صنعاء - (د ب أ)

قال العميد الركن، عبده مجلي، المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، إن المجتمع الدولي تأخر في تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية".

وأضاف مجلي في تصريح نقله موقع الجيش"سبتمبر نت" إن تصنيف المليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية، قرار متوقع وصائب، والجيش ومعه كل أحرار الشعب اليمني أدركوا إرهابيتها منذ البداية وعملوا على تنظيم صفوفهم لمواجهتها على هذا الأساس.

وتابع: "الحوثيون مليشيات إرهابية متمردة خارجة عن النظام والقانون، وتنفذ أجندة إيرانية طائفية، شكلت خطورة على السلم الإقليمي والدولي".

وأكد مجلي :"بأن قرار وزارة الخارجية الأمريكية ، يصُب في الاتجاه الصحيح، وخطوة أولى نحو إيقاف جرائم المليشيا الحوثية، التي ترتكبها بحق المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية، إضافة إلى أنها بصواريخها وزوارقها وطائراتها المسيرة المتفجرة تهدد طرق الملاحة الدولية".

وتعتزم وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.

وأفاد بأن الجيش ماض في معركته ضدها في مختلف الجبهات القتالية "أن لم ترضخ للسلم وتعترف بالهزيمة، وتستسلم، وتسلم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة التي نهبتها من مخازن القوات المسلحة، كونها أصبحت إرهابية ومنبوذة محليًا ودوليًا".

وأردف ناطق الجيش:"نؤكد بأن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية لن يُعطل أو يؤثر على أية أعمال إنسانية وإغاثية، بل سيعمل على تجفيف مصادر تمويل المليشيات الحوثية، كما أنه سيقطع عمليات تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة من إيران".

ودعا مجلي جميع اليمنيين إلى الالتفاف حول الحكومة، لافتا إلى أنها تعمل على توظيف كل الطاقات والقدرات سواء في الداخل أو الخارج من خلال تكثيف العمل الدبلوماسي، لتثبيت وضمان عزلة المليشيات الحوثية، إضافة إلى دعم الجيش لمواصلة انتصاراته واستعادة الدولة و الشرعية.

عبده مجلي الجيش اليمني الحوثيين منظمة إرهابية

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