الصحة العالمية: العام الثاني من جائحة كورونا سيكون أصعب من السابق
سويسرا- (أ ش أ):
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن السنة الثانية لجائحة فيروس كورونا قد تكون الأصعب، مما واجهه العالم في العام الأول من انتشار المرض.
وقال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، في مؤتمر صحفي، إن الدخول إلى السنة الثانية من جائحة عدوى فيروس كورونا، قد يكون أصعب مما كان عليه الوضع سابقًا؛ نظرًا لبعض ديناميكيات انتقال المرض، وفقًا لقناة روسيا اليوم الإخبارية
من جانبها، أكدت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، خلال المؤتمر الصحفي، أن بعض الدول ستشهد بعد انتهاء فترة الأعياد تدهورًا كبيرًا للأوضاع قبل أن يبدأ تحسنها.
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