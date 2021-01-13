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الجزائر: ستصل شحنة من اللقاح الصيني قبل نهاية يناير الجاري

07:07 م الأربعاء 13 يناير 2021
الجزائر: ستصل شحنة من اللقاح الصيني قبل نهاية يناير الجاري

عمار بلحيمر

الجزائر - (د ب أ)

كشف عمار بلحيمر، الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية اليوم الأربعاء، عن استلام بلاده لشحنة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا قبل نهاية يناير الجاري.

وقال بلحيمر، في أعقاب اجتماع لمجلس الحكومة أنه تم استحداث تدابير جديدة للحصول على لقاح كورونا ومكافحته.

كانت وزارة الصحة في الجزائر، أكدت انها ستحصل على الشحنة الأولى من اللقاح الروسي "سبوتنيك في" قبل نهاية الشهر الجاري. فيما أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية الأحد الماضي، عن تسجيل هذا اللقاح، تحضيرا لانطلاق عملية التطعيم في البلاد خلال الشهر الحالي.

وسجلت الجزائر حتى يوم الأربعاء، 102866 إصابة و2819 وفاة مقابل 69 ألفا و851 حالة شفاء وفقًا للبيانات الرسمية لوزارة الصحة.

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