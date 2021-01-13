ألمانيا: أكثر من 750 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا

برلين - (د ب أ)

تلقى أكثر من 750 ألف شخص في ألمانيا تطعيمًا ضد مرض (كوفيد-19) الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ بدء حملة التطعيم قبل نحو أسبوعين ونصف الأسبوع.

وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 758 ألفًا و93 شخصًا، وفقًا لبيانات الولايات الألمانية الستة عشر، وأشار المعهد إلى أن مقدار الزيادة في عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم اليوم بلغ أكثر من 70 ألف شخص مقارنة بأمس الثلاثاء.

وتختلف كثافة التطعيمات من ولاية إلى ولاية وجاءت ولاية مكلنبورج-فوربومرن على رأس قائمة الولايات ذات أعلى معدل للتطعيمات لكل مئة ألف نسمة بـ 1ر18 تطعيما، وفي المقابل جاءت ولاية تورينجن في ذيل القائمة بـ1ر6 تطعيم، فيما وصل متوسط هذا المعدل على مستوى ألمانيا عموما إلى 1ر9 تطعيم.

ويمكن أن يكون عدد التطعيمات الفعلية في الولايات أعلى بشكل ملحوظ من العدد المسجل لدى معهد روبرت كوخ لأن بعض التسجيلات يتم إبلاغ المعهد بها بشكل متأخر.

وحسب بيانات المعهد، فإن أكثر الأشخاص (ما يزيد عن 366 ألف شخص) تم تطعيمهم لأسباب تتعلق بمنهتهم حيث يعمل هؤلاء كأطباء أو أطقم طبية أو داخل دور الرعاية ودور المسنين والذين يواجهون مخاطر مرتفعة للإصابة بالعدوى.

كما تم تطعيم أكثر من 285 ألف شخص من نزلاء دور الرعاية، ويمكن منح التطعيمات في الوقت الراهن لأسباب تتعلق بالتقدم في العمر أو لأسباب طبية.