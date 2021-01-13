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‏النواب الأمريكي يوافق على لوائح إجرائية للتصويت على قرار يتهم ترامب بالتحريض على التمرد

06:37 م الأربعاء 13 يناير 2021
‏النواب الأمريكي يوافق على لوائح إجرائية للتصويت على قرار يتهم ترامب بالتحريض على التمرد

مجلس النواب الأمريكي

وكالات

وافق مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، بأغلبية ساحقة على توجيه اتهام للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، قبل أسبوع من مغادرته منصبه، بالتحريض على العنف وحث أتباعه على اقتحام مقر الكونجرس في السادس من يناير الجاري.

ويمهد تبني قرار ضد ترامب، الذي مر دون عرقلة، إلى البدء في إجراءات عزله أمام مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية.

ومع ذلك، كان الرئيس ما زال مقتنعًا، حتى أمس الثلاثاء، بأن أحدًا لن يعجّل مغادرته البيت الأبيض حتى نهاية فترة ولايته في 20 يناير. ومن ألامو في ولاية تكساس، حاول اتخاذ موقف أقل عدوانية مما كان عليه الأسبوع الماضي مستحضرًا وقت "السلام والهدوء". كذلك، رأى أن الإجراء الذي يستهدفه مجرد مناورة من الديمقراطيين، وهي "استمرارًا لأكبر حملة مطاردة في التاريخ".

مجلس النواب الأمريكي دونالد ترامب التحريض على التمرد اقتحام الكونجرس

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