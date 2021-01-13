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الداخلية السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى دول لم تسيطر على كورونا بعد

05:25 م الأربعاء 13 يناير 2021
الداخلية السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى دول لم تسيطر على كورونا بعد

وزارة الداخلية السعودية

وكالات

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه الحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 8 يناير الجاري بشأن السماح بالسفر خارج المملكة والقدوم وحرصًا من الدولة على سلامة وأمن المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج عند حلول موعد السماح بالسفر المشار إليه، وفي ظل الظروف الأمنية وحالات عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول، واستمرار تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19) وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فإن وزارة الداخلية تحذى المواطنين من السفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، ومن هذه الدول (ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء) وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها.

ودعت الوزارة وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، المواطنين الموجودين، أو الذين قد يوجدون في هذه الدول مستقبلاً، إلى المبادرة بالتسجيل بشكل عاجل لدى سفارات المملكة هناك . وأهابت الوزارة بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بها بتوخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم.

وزارة الداخلية السعودية جائحة كورونا فيروس كورونا

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