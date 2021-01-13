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مسؤول روسي: العلماء يختبرون فعالية اللقاح ضد السلالة الجديدة لكورونا

03:56 م الأربعاء 13 يناير 2021
مسؤول روسي: العلماء يختبرون فعالية اللقاح ضد السلالة الجديدة لكورونا

تاتيانا جوليكوفا

موسكو - أ ش أ

قالت نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا، إن الخبراء الروس يواصلون إجراء تجارب علمية إضافية للقاح ضد فيروس كورونا على الحيوانات، لاختبار فعاليته ضد السلالة الجديدة للفيروس.

وأضافت جوليكوفا - في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة اليوم الأربعاء، وفقًا لقناة (روسيا اليوم) - أن اللقاحات فعالة ضد هذه السلالة الجديدة من فيروس كورونا) .. نحن نجري بحوثًا علمية إضافية للتأكد تمامًا بنسبة 200%، إذا جاز لي القول، إن الأمر حقًا كذلك، فلدينا الآن أساس للتأكيد .. لقد أجرينا بالفعل هذه الاختبارات على عدد من الحيوانات.

وأوعز الرئيس بوتين اليوم ببدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا لجميع المواطنين في البلاد بداية من الأسبوع المقبل، بعد أن كان مقتصرًا على فئات معينة.

وسجلت روسيا أول لقاح في العالم (سبوتنيك V)، وبعد اجتيازه جميع مراحل الاختبارات الثلاث بنجاح أطلقت حملة تطعيم في مختلف أقاليم البلاد، كما بدأت بتزويد عدد من الدول بجرعات من هذا اللقاح.

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تاتيانا جوليكوفا موسكو فيروس كورونا فلاديمير بوتين

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