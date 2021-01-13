سلالة كورونا الجديدة: الصحة العالمية تقول إنها وصلت لـ 50 دولة ومنطقة

عواصم عالمية- (بي بي سي):

قالت منظمة الصحة العالمية إن السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا، التي اكتشفت الشهر الماضي في بريطانيا، تنتشر الآن في 50 دولة ومنطقة في العالم.

كانت بريطانيا أعلنت في ديسمبر كانون الأول الماضي عن حدوث تحور للفيروس نتج عنه سلالة جديدة أكثر عدوى بنسبة 70 في المائة.

ويعتقد إلى الآن أن الطفرات المختلفة معدية أكثر ما يجعل المرض اكثر قابلية للانتقال فحسب بدون أي خطورة مغايرة للمتعارف عليه.

أما طفرة كورونا الجديدة الأخرى التي انتشرت في جنوب أفريقيا تزامنا، فتقول المنظمة الدولية إنها تجاوزت حدود الدولة بدورها ووصلت الآن إلى 20 بلدا.