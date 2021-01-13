تحطم طائرة عسكرية سودانية بولاية القضارف ونجاة طاقمها
(وكالات):
أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأربعاء، بتحطم طائرة مروحية عسكرية بمطار "ود زايد" الذي يقع بولاية القضارف السودانية، وذلك قبل بعد اقلاعها من المطار بقليل.
وأوضحت الوكالة، أن طاقم المروحية العسكرية حاول الهبوط مرة أخرى إلا أن الطائرة ارتطمت بالأرض واشتعلت النيران فيها ونجا الطاقم المكون من ثلاثة أفراد.
تحطم طائرة عسكرية بولاية القضارف ونجاة الطاقم— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) January 13, 2021
تحطمت بمطار ود زايد بولاية القضارف قبل قليل طائرة مروحية عسكرية بعد اقلاعها من المطار، حيث حاول الطاقم الهبوط مرة أخرى إلا أن الطائرة ارتطمت بالأرض واشتعلت النيران فيها ونجا الطاقم المكون من ثلاثة أفراد.#سونا #السودان
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