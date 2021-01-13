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تحطم طائرة عسكرية سودانية بولاية القضارف ونجاة طاقمها

01:07 م الأربعاء 13 يناير 2021
تحطم طائرة عسكرية سودانية بولاية القضارف ونجاة طاقمها

تحطم طائرة

(وكالات):

أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأربعاء، بتحطم طائرة مروحية عسكرية بمطار "ود زايد" الذي يقع بولاية القضارف السودانية، وذلك قبل بعد اقلاعها من المطار بقليل.

وأوضحت الوكالة، أن طاقم المروحية العسكرية حاول الهبوط مرة أخرى إلا أن الطائرة ارتطمت بالأرض واشتعلت النيران فيها ونجا الطاقم المكون من ثلاثة أفراد.

تحطم طائرة عسكرية ولاية القضارف السودان

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