ولاية ماليزية تعلن تعليق صلوات الجماعة في المساجد

كوالالمبور - أ ش أ

أعلنت ولاية "سيلانجور" الماليزية تعليق صلوات الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد؛ وذلك إثر إعلان الحكومة عن فرض حالة الطوارئ بشتى أرجاء البلاد بسبب استمرار الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الارتفاع.

وأكد رئيس إدارة الشؤون الإسلامية في الولاية محمد شاهزيهان أحمد-في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الماليزية /بيرناما/- أن صدور تعليق صلاة الجمعة في المساجد لا يعني جواز أدائها في المنازل، مضيفا "لا صلاة جمعة في المنازل بل الظهر 4 ركعات".

وأشار إلى أن هناك مساجد معينة تسمح لأداء صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض بشرط ألا يزيد عدد المصلين عن 5 أشخاص يقتصر على موظفي المسجد ومسؤوليه فقط، موضحا أنه لن يسمح في خدمة الزواج بعقد القران إلا عن بُعد والتصديق عليه، حيث يجتمع المأذون والعريس والعائلة عبر شاشة الفيديو وينهون كل الخطوات المطلوبة دون الحاجة لمغادرة البيت، في ظل الحد من التنقل المفروض على سكان الولاية بسبب الفيروس، بحسب المسؤول.