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بدء تشغيل الوحدة الأولى في أول محطة نووية في بيلاروس بطاقة 100%

12:50 م الأربعاء 13 يناير 2021
بدء تشغيل الوحدة الأولى في أول محطة نووية في بيلاروس بطاقة 100%

أرشيفية

مينسك - أ ش أ

أعلنت الحكومة البيلاروسية، اليوم الأربعاء، بدء تشغيل الوحدة الأولى في أول محطة نووية (كهرذرية) في البلاد بطاقة 100 %.

وأشارت وزارة الطاقة البيلاروسية - حسبما نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن الوحدة الأولى في المحطة بلغت في الساعة الثامنة من مساء أمس /الثلاثاء/ تقريبا مستوى التشغيل المقرر، مضيفة أن الاختبارات لا تزال مستمرة في المحطة، وبعد انتهائها سيتم فحص كافة الأجهزة والأنظمة في الوحدة على مدى 15 يوما بطاقة التشغيل 100%، ثم سيبدأ تشغيل الوحدة اقتصاديا.

وأوضحت الوزارة - أن الطاقة الحرارية للوحدة تصل إلى 3200 ميغاواط، فيما تقدر طاقتها الكهربائية 1170 ميغاواطا، كما أن من المقرر أن تدخل الوحدة الأولى في المحطة ذات المفاعلين، الواقعة قرب مدينة أوستروفيتس بمقاطعة غرودنو، الخدمة في عام 2021، وسيتم تشغيل الوحدة الثانية في العام اللاحق، وتصل الطاقة الإجمالية لمفاعلي المحطة التي بنيت بناء على مشروع روسي 2400 ميغاواط.

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محطة نووية بيلاروس الحكومة البيلاروسية وزارة الطاقة البيلاروسية

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