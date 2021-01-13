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المرصد السوري: 40 قتيلاً إثر القصف الإسرائيلي الليلة الماضية

12:49 م الأربعاء 13 يناير 2021
المرصد السوري: 40 قتيلاً إثر القصف الإسرائيلي الليلة الماضية

أرشيفية

القاهرة - (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الغارات التي شنتها إسرائيل الليلة الماضية على مناطق بشرق سوريا أسفرت عن سقوط 40 قتيلا و37 جريحا معظمهم من ميليشيات موالية لإيران.

وقال المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان اليوم الأربعاء، إن القتلى هم تسعة من قوات النظام السوري و31 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية.

ووأوضح أن إسرائيل استهدفت بأكثر من عشر ضربات مستودعات عياش ومعسكر الصاعقة ومواقع أخرى في أطراف مدينة دير الزور، كما استهدفت بست ضربات مواقع ومستودعات ذخيرة وسلاح في بادية البوكمال، وبضربتين اثنتين تمركزات ومواقع ومستودعات في بادية الميادين.

ووفق المرصد، تسبب القصف في تدمير مواقع عسكرية ومستودعات ذخيرة وسلاح وآليات لكل من قوات النظام وحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها وعلى رأسها لواء "فاطميون"، في المنطقة الممتدة من مدينة الزور إلى الحدود السورية - العراقية في بادية البوكمال.

القصف الاسرائيلي سوريا

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