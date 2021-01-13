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الصحة الفلسطينية تنفي تسلمها لقاح كورونا من إسرائيل

12:48 م الأربعاء 13 يناير 2021
الصحة الفلسطينية تنفي تسلمها لقاح كورونا من إسرائيل

وزارة الصحة الفلسطينية

رام الله - أ ش أ

نفت وزارة الصحة الفلسطينية، بشكل قاطع ما تناوله الإعلام العبري حول استلامها لقاحات مضادة لفيروس "كورونا" من إسرائيل.

وأوضحت الصحة الفلسطينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم الأربعاء، أن ما يتناقله الإعلام العبري حول استلام السلطة الفلسطينية لقاحات مضادة لفيروس كورونا هي محض إشاعات ولا أساس لها.

وأكدت أن الحكومة تسعى بشكل حثيث للحصول على لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، فيما تواصلت وزارة الصحة مع العديد من الشركات لشراء اللقاح.

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