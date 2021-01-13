زيمبابوي تطلق مناقصة لإمدادات الأكسجين مع زيادة إصابات كورونا

جوهانسبرج - (د ب أ):

دعت وزارة الصحة في زيمبابوي إلى تقديم العطاءات فيما يتعلق بتزويد مرافقها الطبية بالأكسجين، مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء أنه تم إطلاق الطلب من أجل المستشفيات التي تواجه بالفعل ضغوطًا بسبب نقص الأسرة والمعدات، مما يهدد بالعبء الزائد على نظام الصحة العامة الضعيف في البلاد.

وقالت الوزارة في إعلان نشرته صحيفة هيرالد الحكومية إن المناقصة تنتهي في 18 يناير .

ورفض بورتيا مانانجازيرا، مدير إدارة الأوبئة والسيطرة على الأمراض في الوزارة، التعليق.

وسجلت زيمبابوي 23239 حالة إصابة بفيروس كورونا و551 حالة وفاة حتى الآن، وفقا لبيانات وزارة الصحة.