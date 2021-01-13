الاستخبارات العراقية تعلن القبض على 17 إرهابيا في بغداد
بغداد - (د ب أ):
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية القبض على17 إرهابيا بعمليات استخباراتية متعددة في بغداد.
وقالت الاستخبارات في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأربعاء، إن "مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 17 إرهابيا بمناطق متفرقة من محافظة بغداد مطلوبين وفق أحكام الارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".
وأوضحت أن "اثنين منهم عملا بما يسمى قاطع الفلوجة و نينوى تحت كنى ابو أنس و أبو قصي، فضلاً عن أن أحدهم من عائلة داعشية وأحد أخوته يعمل ضمن صفوف داعش الارهابية بما يسمى جيش دابق".
وأشارت إلى تسليم الموقوفين إلى جهات الطلب بموجب وصولات استلام أصولية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
151723
عدد المصابين
-
119635
عدد المتعافين
-
8304
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
91341142
عدد المصابين
-
65358376
عدد المتعافين
-
1953587
عدد الوفيات
إعلان