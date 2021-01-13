الفلبين تتعاقد على 20 مليون جرعة إضافية من لقاح أسترازينيكا

مانيلا- (د ب أ):

توقع الفلبين اتفاقا مع شركة أسترازينيكا، غدا الخميس، للحصول على ما يصل إلى 20 مليون جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن كبير مسؤولي اللقاح في الفلبين، كارليتو جالفيز، قوله إن الشركات الخاصة والمسؤولين المحليين يساعدون الحكومة المركزية في تأمين جرعات لقاح أسترازينيكا.

وأضاف أن المحادثات جارية مع الشركة المنتجة للقاحات بشأن وصول الشحنات الأولى خلال الربع الحالى من العام .

وقال جالفيز إن اللقاحات من شركة فايزر - التي سيتم الحصول عليها من خلال برنامج كوفاكس المدعوم من منظمة الصحة العالمية – ولقاحات شركة سينوفاك بيوتك من المحتمل أن تصل أولا إلى الفلبين.

وتهدف الفلبين، التي تعاني من ثاني أسوأ تفشي لفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا، لشراء 148 مليون جرعة لقاح لتطعيم أكثر من نصف السكان هذا العام.