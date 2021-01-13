أكثر الكلمات إنتشاراً

حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في الأردن (فيديو)

10:15 ص الأربعاء 13 يناير 2021
انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في الأردن (فيديو)

التطعيم ضد كورونا

عمان- (د ب أ):

انطلقت في الأردن صباح الأربعاء حملة وطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وكانت المملكة قد استقبلت كميات من لقاحي سينوفارم وفايزر/بيونتيك.

وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية قد منحت اللقاحين إذن الاستخدام الطارئ الذي يتيح بدء الاستخدام في المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مدير الخدمات الطبية الأسبق الدكتور داوود حنانيا كان هو أول شخص يحصل على لقاح كورونا ضمن حملة التطعيم.

التطعيم ضد كورونا الأردن فيروس كورونا

الخبر التالى:

وزير الصحة الأردني بعد انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا: تسير بسلاسة ويُسر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 151723

    عدد المصابين

  • 119635

    عدد المتعافين

  • 8304

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 91341142

    عدد المصابين

  • 65358376

    عدد المتعافين

  • 1953587

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تعطل مترو الخط الثاني بسبب كسر في القضبان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا