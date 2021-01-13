انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في الأردن (فيديو)
عمان- (د ب أ):
انطلقت في الأردن صباح الأربعاء حملة وطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا.
وكانت المملكة قد استقبلت كميات من لقاحي سينوفارم وفايزر/بيونتيك.
وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية قد منحت اللقاحين إذن الاستخدام الطارئ الذي يتيح بدء الاستخدام في المملكة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مدير الخدمات الطبية الأسبق الدكتور داوود حنانيا كان هو أول شخص يحصل على لقاح كورونا ضمن حملة التطعيم.
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