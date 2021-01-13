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فوضى سفر في فرنسا بسبب تساقط الثلوج بغزارة

05:23 ص الأربعاء 13 يناير 2021
فوضى سفر في فرنسا بسبب تساقط الثلوج بغزارة

أرشيفية

باريس - (د ب أ):
تسبب تساقط الثلوج بغزارة والجليد في فوضى سفر بشرق فرنسا يوم الثلاثاء.

وأفادت صحيفة "لو دوفين ليبر" الإقليمية بأنه تم دعم مئات المركبات على الطريق بالقرب من الحدود السويسرية في المساء.

وقالت السلطات إنها تعمل على إخلاء الطريق السريع من الثلوج وأصدرت تحذيرا للشعب ليتوخى الحذر ويحد من السفر.أوضحت السلطات أنه تمت الاستعانة بالصليب الأحمر للمساعدة.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من تساقط الثلوج وهو أمر غير معتاد في هذا الوقت من العام ولكنه قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في النقل.

فرنسا تساقط الثلوج الأرصاد الجوية

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