بطلب من بايدن.. استقالة رئيس فريق البيت الأبيض لتطوير اللقاح المضاد لكورونا

استقال منصف السلاوي، رئيس فريق البيت الأبيض لتطوير اللقاح المضاد لكورونا.

وذكرت سكاي نيوز عربية أن الاستقالة جاءت بناء على طلب من الرئيس المنتخب جو بايدن.

منصف السلاوي، هو عالم من أصول مغربية اختاره دونالد ترامب على رأس فريق لتطوير لقاح ضد كورونا في أمريكا.