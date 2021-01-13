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بطلب من بايدن.. استقالة رئيس فريق البيت الأبيض لتطوير اللقاح المضاد لكورونا

03:04 ص الأربعاء 13 يناير 2021
بطلب من بايدن.. استقالة رئيس فريق البيت الأبيض لتطوير اللقاح المضاد لكورونا

جو بايدن

استقال منصف السلاوي، رئيس فريق البيت الأبيض لتطوير اللقاح المضاد لكورونا.
وذكرت سكاي نيوز عربية أن الاستقالة جاءت بناء على طلب من الرئيس المنتخب جو بايدن.

منصف السلاوي، هو عالم من أصول مغربية اختاره دونالد ترامب على رأس فريق لتطوير لقاح ضد كورونا في أمريكا.

جو بايدن البيت الأبيض اللقاح المضاد لكورونا منصف السلاوي

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