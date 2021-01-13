مجلس النواب الأمريكي يناقش قرار عزل ترامب

بدأت منذ قليل جلسة مجلس النواب الأمريكي لمناقشة مشروع قرار يدعو مايك بنس نائب الرئيس دونالد ترامب، لتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي. وهو التعديل الذي يسمح بعزل ترامب، على خلفية اقتحام مقر الكابيتول في العاصمة واشنطن.

التعديل 25 في الدستور أقر عام 1967، بعد مرور 4 سنوات على اغتيال الرئيس جون كينيدي، وصمم من أجل التعامل مع وضع يكون فيه الرئيس غير قادر على أداء مهامه، ويسمح البند الثالث فيه بنقل السلطة بشكل مؤقت إلى نائب الرئيس.

وخلال جلسة اليوم، قدمت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي تقريرًا خاصًا بمحاكمة ترامب عن أحدث الأربعاء الماضي التي أسقطت 5 ضحايا، محملة إياه مسؤولية أعمال العنف التي شهدها مبنى الكونجرس من قبل أنصار ترامب، بعد دعوتهم للاحتشاد، ما اعتبره الديمقراطيون أصحاب الأغلبية البرلمانية يمثل خطرًا على الأمن القومي، ويجعل الرئيس غير مؤهل لاستكمال مهامه.

وردًا على ذلك، قال ترامب "التعديل الخامس والعشرين لا يمثل أدنى خطر بالنسبة لي".وحذّر من دون تقديم أي توضيح، بأنّ هذا النص الدستوري "سيعود ليطارد جو بايدن وإدارته. وكما يُقال: كن حذرًا مما تتمناه".

وكان ترامب قد ندّد قبيل توجّهه الثلاثاء إلى ألامو بإجراءات العزل التي قد تستهدفه، واصفا إياها بأنها "سخيفة تماماً" وتتسبّب بـ"غضب هائل" في أرجاء الولايات المتحدة.