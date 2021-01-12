أكثر الكلمات إنتشاراً

حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

هولندا: تمديد الإغلاق لمكافحة كورونا حتى 9 فبراير

11:07 م الثلاثاء 12 يناير 2021
هولندا: تمديد الإغلاق لمكافحة كورونا حتى 9 فبراير

رئيس الوزراء الهولندي مارك روته

أمستردام - (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم الثلاثاء عن تمديد الإغلاق الذي يستهدف مكافحة فيروس كورونا في هولندا حتى 9 فبراير المقبل .

وقال روته "ليس لدينا خيار آخر" مشيرًا إلى أن معدلات الإصابة الجديدة آخذة في الانخفاض، لكنها لا تنخفض بالسرعة الكافية. وكانت البلاد تخضع للإغلاق بالفعل منذ أربعة أسابيع.

جاء هذا القرار أيضًا بسبب أنباء عن سلالة جديدة متحورة وسريعة الانتشار من فيروس كورونا تم اكتشافها في بريطانيا العام الماضي. وسرعان ما أصبحت هذه السلالة المتحورة هى الشكل السائد للفيروس في ذلك البلد ولا تمثل ضغطًا لا يمكن تحمله على قطاعات من نظام الرعاية الصحية.

وأضاف روته "الصور القادمة من لندن تدعو إلى القلق".

مارك روته رئيس الوزراء الهولندي أمستردام فيروس كورونا

الخبر التالى:

وفاة الأمير السعودي خالد بن عبد الله عن عمر ناهز الـ83 عامًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 150753

    عدد المصابين

  • 119212

    عدد المتعافين

  • 8249

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 91341142

    عدد المصابين

  • 65358376

    عدد المتعافين

  • 1953587

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رسمياً.. فوز أبوالعينين وسعد الدين بمنصبي وكيلي مجلس النواب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا