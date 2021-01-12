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ترامب: حان الوقت لإنهاء الانقسامات​ وعودة الهدوء والسلام لأمريكا​

10:29 م الثلاثاء 12 يناير 2021
ترامب: حان الوقت لإنهاء الانقسامات​ وعودة الهدوء والسلام لأمريكا​

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن الوقت حان لإنهاء الانقسامات وعودة الهدوء والسلام لأمريكا.

وتابع ترامب، في كلمة له مساء الثلاثاء، خلال زيارة للجدار الحدودي مع المكسيك، أنه ليس قلقًا من محاولات عزله أو تفعيل المادة 25 من الدستور الأمريكي، مشددًا على رفض ما فعله "الغوغاء" من اقتحام للكونجرس في 6 يناير الجاري.

وأكد على احترام التقاليد الأمريكية، ورفضه لأعمال الشغب، مشيرًا إلى أن حرية التعبير في بلاده تتعرض لقيود.

وعن الجدار الحدودي، قال إن إدارة بايدن تفكر بهدم الجدار مع المكسيك وذلك لن يتم، مشيرًا إلى أنه أنهى الفوضى في عملات الهجرة وأعاد السيادة الأمريكية.

دونالد ترامب الولايات المتحدة

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