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الخرطوم: تشاد لعبت دورًا محوريًا في اتفاق السلام بالسودان

10:27 م الثلاثاء 12 يناير 2021
الخرطوم: تشاد لعبت دورًا محوريًا في اتفاق السلام بالسودان

وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدي

السودان - (أ ش أ)

أكد وزير خارجية السودان عمر قمر الدين، أن تشاد لعبت دورًا محوريًا فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان.

وعاد إلى الخرطوم، مساء اليوم الثلاثاء، الفريق ركن مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، بعد زيارة رسمية لدولة تشاد استغرقت يومًا واحدًا.

وقال وزير الخارجية السوداني المكلف، في تصريح صحفي في مطار الخرطوم اليوم الثلاثاء، إن زيارة عضو مجلس السيادة الانتقالي، لتشاد كانت مثمرة بكل المقاييس وشكلت فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، موضحًا أنه تم إطلاع القيادة التشادية على الأوضاع في السودان، وما يحدث على الحدود الشرقية، فضلًا عن سير عملية السلام في دارفور، وأن الجانب التشادي أبدي تفهمًا كبيرًا لقضايا السودان.

وأضاف أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين حكومتي البلدين للتشاور حول قضايا التجارة وفتح آفاق أرحب لرجال الصناعة في البلدين، وأن البلدين سيعملان بتنسيق تام بشأن ملف السودان في الاتحاد الإفريقي وذلك خلال انعقاد قمة الاتحاد المرتقبة في فبراير المقبل.

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