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المغرب يقرر تمديد التدابير الاحترازية بشأن كورونا أسبوعًا إضافيًا

09:48 م الثلاثاء 12 يناير 2021
المغرب يقرر تمديد التدابير الاحترازية بشأن كورونا أسبوعًا إضافيًا

المغرب

المغرب - (أ ش أ)

قررت الحكومة المغربية تمديد فترة العمل بالتدابير التي تم إقرارها يوم 23 ديسمبر الماضي لمدة أسبوع إضافي بشأن فيروس كورونا المستجد، وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء.

وقالت الحكومة، في بيان اليوم الثلاثاء: "إن هذا القرار يأتي بناء على التطور الوبائي لفيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي، وذلك بظهور سلالات جديدة منه في بعض الدول المجاورة، وبناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في العمل بالتدابير والإجراءات الضرورية للتصدي للفيروس".

وأضافت "وتنص هذه الإجراءات على إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى في الساعة الثامنة مساء، وحظر التنقل الليلي يوميًا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، فضلا عن منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة".

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Asha
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